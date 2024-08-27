Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим

Дело задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес предпринимателя обвинений.

Дело задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес предпринимателя обвинений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обвинения действительно предъявлены очень серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы, - отметил представитель Кремля. - В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно даже сказать, прямого запугивания руководителя крупной компании".

"То есть налицо будет именно политика, наличие которой вчера в этой истории отрицал господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон", - заключил Песков.