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Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим

Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим Дело задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес предпринимателя обвинений.
Другие страны
27 августа 2024 г. 13:29
Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим

Дело задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес предпринимателя обвинений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обвинения действительно предъявлены очень серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы, - отметил представитель Кремля. - В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно даже сказать, прямого запугивания руководителя крупной компании".

"То есть налицо будет именно политика, наличие которой вчера в этой истории отрицал господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон", - заключил Песков.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: Durovun işi siyasi xarakterli ola bilər

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