Первый за пятьдесят лет регулярный авиарейс из США приземлился на Кубе

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Авиалайнер из США приземлился на Кубе, выполнив первый за 50 лет регулярный пассажирский рейс между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, самолет компании JetBlue вылетел в среду из Форт-Лодердейла в штате Флорида и приземлился в аэропорту кубинского города Санта-Клара.

На борту Airbus A320 находились 150 пассажиров, среди них глава минтранса США Энтони Фокс и другие официальные лица и журналисты.

Этот полет стал первым регулярным рейсом с 1963 года, когда США и Куба разорвали дипломатические отношения. США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений.