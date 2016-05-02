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    Первый за почти 50 лет круизный лайнер прибыл из США на Кубу

    Прибытие Adonia ознаменует собой возобновление постоянного движения круизных лайнеров на Остров свободы через Флоридский пролив

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Первый за несколько десятилетий круизный корабль прибыл в порт кубинской столицы из американского Майами в штате Флорида.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Круизное судно Adonia с 700 пассажирами на борту отправилось в плавание в воскресенье. Путешествие круизного лайнера из США на Кубу продлилось около 17 часов.

    Последний раз круизное судно из США пришвартовывалось в кубинском порту в конце 70-х. Как ожидается, прибытие Adonia ознаменует собой возобновление постоянного движения круизных лайнеров на Остров свободы через Флоридский пролив. Ожидается, что число рейсов по этому маршруту может составить несколько тысяч в год.

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