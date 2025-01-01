Первый в 2025 году грузовой поезд Китай-Европа отправился из Сианя в Ташкент

Первый в 2025 году грузовой поезд 1 января отправился со станции международного порта Сиань провинции Шэньси в столицу Узбекистана.

Первый в 2025 году грузовой поезд 1 января отправился со станции международного порта Сиань провинции Шэньси в столицу Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua.

"Это ознаменовало запуск первого скоростного поезда Сиань-Ташкент в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа. Поезд, загруженный 50 контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности, пересечет госграницу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском АР Северо-Западного Китая и достигнет территории Узбекистана через Казахстан", - отмечает агентство.

Как отмечается, скоростной поезд Сиань-Ташкент стал новшеством в рамках транспортных услуг, разработанным при участии Сианьского международного порта "Чаньба", в котором обслуживаются грузовые поезда Китай-Европа.

"Благодаря сотрудничеству с Китайской железнодорожной корпорацией и другими железнодорожными и таможенными ведомствами, время грузового поезда в пути из Сианя в Ташкент сократилось с 8-10 суток до 5-6 суток", - заявил Юань Сяоцзюнь, гендиректор компании по строительству и эксплуатации порта свободной торговли города Сиань.

Согласно данным администрации Сианьского международного порта "Чаньба", в январе-ноябре 2024 года количество стандартных контейнеров, отправленных грузовыми поездами Китай-Европа из Сианя в направлении Центральной Азии, составило 69 655 тыс., увеличившись на 49,8% в годовом исчислении.