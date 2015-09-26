​Первую леди Перу заподозрили в отмывании денег

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Жена президента Перу Ольянта Умала - Надин Эредиа - подозревается в причастности к отмывании средств.

По сообщениям Report, как установила прокуратура страны, в течение нескольких лет первая леди страны получала десятки тысяч долларов из неизвестных источников.

«Прокурор поручил расширить расследование, чтобы госпожа Надин Эредиа стала объектом расследования в связи с возможным преступлением по отмыванию активов во время предвыборных кампаний 2006 и 2011 годов», — цитирует портал El Nuevo Herald заявление прокуратуры.