Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНР
Встреча руководителей экономических ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 1-10 февраля в Гуанчжоу (Китай).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай в качестве принимающей стороны 33-й неформальной встречи руководителей экономик стран АТЭС организует первую встречу высокопоставленных должностных лиц в Гуанчжоу с 1 по 10 февраля", - сказал он.
По его словам, это будет первое официальное мероприятие в рамках "Года Китая" по линии АТЭС.
