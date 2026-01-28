Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 15:57
    Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНР

    Встреча руководителей экономических ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 1-10 февраля в Гуанчжоу (Китай).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякунь.

    "Китай в качестве принимающей стороны 33-й неформальной встречи руководителей экономик стран АТЭС организует первую встречу высокопоставленных должностных лиц в Гуанчжоу с 1 по 10 февраля", - сказал он.

    По его словам, это будет первое официальное мероприятие в рамках "Года Китая" по линии АТЭС.

    Китай АТЭС Гуанчжоу

    Лента новостей