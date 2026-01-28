Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНР

Встреча руководителей экономических ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 1-10 февраля в Гуанчжоу (Китай).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай в качестве принимающей стороны 33-й неформальной встречи руководителей экономик стран АТЭС организует первую встречу высокопоставленных должностных лиц в Гуанчжоу с 1 по 10 февраля", - сказал он.

По его словам, это будет первое официальное мероприятие в рамках "Года Китая" по линии АТЭС.