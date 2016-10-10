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    Первая женщина-президент в Эстонии вступила в должность

    Керсти Кальюлайд приняла присягу в парламенте

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В парламенте Эстонии состоялась торжественная церемония приведения к присяге первой в истории страны женщины-президента Керсти Кальюлайд.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, после принятия присяги она считается официально вступившей в должность главы государства.

    Покидающий должность главы государства Тоомас Хендрик Ильвес вручил Кальюлайд президентские регалии - нагрудную цепь с золотой звездой.

    К.Кальюлайд была избрана президентом 3 октября депутатами парламента. За нее проголосовал 81 депутат из 101.

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