Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга

Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на небольших судах из-за извержения вулкана у островов Тонга.
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"Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыты 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонге", - говорится в сообщении.
"Рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить небольшие суда на сушу", - добавляет институт.
Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами.
В Перу из-за высоких волн погибли две женщины, они отдыхали на пляже, непригодном для купания.
Кроме того, извержение подводного вулкана стало причиной разлива нефти у берегов Перу.