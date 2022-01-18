Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга

Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на небольших судах из-за извержения вулкана у островов Тонга.

Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на небольших судах из-за извержения вулкана у островов Тонга.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает Национальный институт гражданской защиты.

"Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыты 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонге", - говорится в сообщении.

"Рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить небольшие суда на сушу", - добавляет институт.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами.

В Перу из-за высоких волн погибли две женщины, они отдыхали на пляже, непригодном для купания.

Кроме того, извержение подводного вулкана стало причиной разлива нефти у берегов Перу.