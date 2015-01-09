Не менее двух человек погибли в ходе захвата неизвестным магазина на востоке Парижа - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в ходе захвата неизвестным магазина на востоке Парижа, сообщает Report со ссылкой на агентство France Presse.

Ранее сообщалось, что на востоке Парижа произошла перестрелка между полицией и неизвестным мужчиной, вооруженным автоматом Калашникова.





Первоначальная версия опубликована в 16:42

Новая перестрелка произошла в 20-ом округе Парижа, по меньшей мере один человек получил ранения, cообщает Report cо ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным телеканала, перестрелка произошла у магазина, где продаются кошерные продукты. По сообщению AFP, один человек был взят в заложники.