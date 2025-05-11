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Переговоры США и Ирана пройдут параллельно с консультациями экспертных групп

Переговоры США и Ирана пройдут параллельно с консультациями экспертных групп Четвертый раунд переговоров между США и Ираном на высоком уровне будет проходить параллельно с техническими консультациями, в ходе которых делегации двух стран обсудят детали потенциального соглашения по ядерной программе Тегерана.
Другие страны
11 мая 2025 г. 11:56
Переговоры США и Ирана пройдут параллельно с консультациями экспертных групп

Четвертый раунд переговоров между США и Ираном на высоком уровне будет проходить параллельно с техническими консультациями, в ходе которых делегации двух стран обсудят детали потенциального соглашения по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

"Делегация Исламской Республики Иран, состоящая из экспертов технической группы, находится в Маскате, чтобы проводить необходимые консультации во время переговоров", - приводятся его слова в заявлении МИД Ирана.

Багаи отметил, что переговоры в Маскате начнутся около полудня по местному времени. Министр иностранных дел Аббас Арагчи, возглавляющий на переговорах иранскую делегацию, уже вылетел в Оман.

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Версия на английском языке US-Iran talks to be held in parallel with expert group consultations
Версия на азербайджанском языке ABŞ-İran danışıqları ekspert qruplarının məsləhətləşmələri ilə paralel aparılacaq

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