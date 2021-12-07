О нас
Report Georgia
Аудио новости

Переговоры по ядерной сделке пройдут 9 декабря в Вене

Переговоры по ядерной сделке пройдут 9 декабря в Вене Переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки в Вене возобновится в четверг.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 17:20
Переговоры по ядерной сделке пройдут 9 декабря в Вене

Переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки в Вене возобновится в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, дату согласовали заместитель главы МИД Ирана Али Багери и секретарь внешнеполитической службы ЕС, координатор совместной комиссии по ядерной сделке Энрике Мора.

Седьмой раунд переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана завершился 3 декабря в австрийской столице. Европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога.

В ходе переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Date and venue for talks on nuclear deal revealed

Самое важное

Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
6 декабря 2021 г. 16:10
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
4 декабря 2021 г. 18:30
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
4 декабря 2021 г. 18:29
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
3 декабря 2021 г. 21:06
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
3 декабря 2021 г. 16:57
Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
ФотоАзербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
3 декабря 2021 г. 15:12
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
3 декабря 2021 г. 15:12
Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
3 декабря 2021 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi