Пентагон: Талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде" в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде" на территории Афганистана.

Радикальное движение "Талибан" с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде" на территории Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны США.

Ранее представитель движения "Талибан" Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят "Аль-Каиде" и другим террористическим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана.

Также отмечается, что "ИГИЛ-Хорасан" в последние месяцы совершала нападения на инфраструктуру, чтобы дискредитировать афганское правительство, продемонстрировав его неспособность обеспечить безопасность.