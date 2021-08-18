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Пентагон: Талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде" в Афганистане

Пентагон: Талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде" в Афганистане Радикальное движение "Талибан" с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде" на территории Афганистана.
Другие страны
18 августа 2021 г. 05:33
Пентагон: Талибы предоставляли убежище Аль-Каиде в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде" на территории Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны США.

Ранее представитель движения "Талибан" Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят "Аль-Каиде" и другим террористическим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана.

Также отмечается, что "ИГИЛ-Хорасан" в последние месяцы совершала нападения на инфраструктуру, чтобы дискредитировать афганское правительство, продемонстрировав его неспособность обеспечить безопасность.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ “Taliban”ı terrorçulara dəstək verməkdə ittiham edib

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