Пентагон: США обсуждают со странами НАТО переброску войск в Европу

США обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на территорию государств восточного фланга альянса, однако окончательного решения в настоящий момент нет.

США обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на территорию государств восточного фланга альянса, однако окончательного решения в настоящий момент нет.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы ведем активные дискуссии с целым рядом союзников относительно сил США, которые они хотели бы разместить и могли бы запросить, но я не могу сегодня сказать ни о каком финальном решении", - подчеркнул представитель американского военного ведомства.

Кирби при этом отметил, что часть американских сил может быть размещена на территории стран восточного фланга НАТО не в рамках механизмов самого альянса, а по двусторонней договоренности между конкретными государствами и США.