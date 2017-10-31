Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис признался, что может представить ситуацию, в которой Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара без разрешения Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление Мэттис сделал в понедельник, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных применению за рубежом военной силы Соединенными Штатами. Трансляция слушаний ведется на сайте комитета.

"Если бы мы увидели, что они готовятся к этому [нанесению ядерного удара по США] и это неизбежно, то я могу себе представить такую ситуацию", - сказал Мэттис, отвечая на вопрос сенатора.

Глава Пентагона также подчеркнул, что это решение "будет подвергаться крайне пристальному рассмотрению".