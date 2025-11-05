Пентагон: США должны сдерживать одновременно несколько ядерных держав

Соединенные Штаты должны иметь возможность сдерживать одновременно несколько ядерных держав.

Как передает Report, об этом заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

Он отвечал на вопросы американских законодателей в рамках слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Считаю, что наши стратегические силы должны быть в состоянии сдерживать одновременно стратегические нападения со стороны нескольких ядерных держав, особенно двух, обладающих наибольшим потенциалом", - говорится в письменных ответах Кадлека.

Чиновник не стал уточнять, выступает ли он за развертывание американских ядерных боезарядов в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Если мою кандидатуру утвердят, я буду совещаться с соответствующими коллегами в министерстве, а также союзниками насчет того, требуется ли корректировка размещения ядерных сил США применительно к Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы сохранить сдерживание", - отметил Кадлек.

"Мое понимание заключается в том, что темпы роста ядерных сил Китая превосходят ожидания США", - добавил американский чиновник. Он также пообещал рассмотреть вопрос о том, требуются ли "дополнительные меры", чтобы продемонстрировать готовность Вашингтона и дальше прикрывать своим ядерным зонтиком союзников в Азии.