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Пентагон создаст новое командование для помощи Украине

Пентагон создаст новое командование для помощи Украине Пентагон создаст новое командование для помощи Украине. В оборонном ведомстве США решили пересмотреть то, как их страна и союзники обучают и оснащают украинскую армию.
Другие страны
30 сентября 2022 г. 09:57
Пентагон создаст новое командование для помощи Украине

Пентагон создаст новое командование для помощи Украине. В оборонном ведомстве США решили пересмотреть то, как их страна и союзники обучают и оснащают украинскую армию.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The New York Times.

"По словам нескольких военных и представителей администрации, система будет передана под единое новое командование, базирующееся в Германии, которое возглавит высокопоставленный генерал США", - отмечает издание.

Министру обороны Ллойду Остину предложено изменить систему помощи Украине. По данным издания, предложение было принято, а потому теперь помощники Остина рассматривают план создания нового командования и могут принять решение уже в ближайшие недели.

Также сообщается, что Пентагон одобрил выделение Украине военную помощь на сумму более 16 млрд долларов в течение следующих трех лет.

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