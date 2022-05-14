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Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия в Украину

Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия в Украину Сложности с поставками военной помощи США Украине могут начаться с 19 мая, если Конгресс не одобрит выделение нового пакета средств.
Другие страны
14 мая 2022 г. 02:38
Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия в Украину

Сложности с поставками военной помощи США Украине могут начаться с 19 мая, если Конгресс не одобрит выделение нового пакета средств.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

"Если не будет одобрения Конгресса, с 19 мая это начнет сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки. Это не значит, что 19 или 20 мая все остановится, но мы хотим иметь подушку безопасности", - сказал он.

"Не имея этих полномочий, может образоваться "временной пузырь", когда отправлять будет нечего, и мы хотели бы этого избежать", - добавил Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что на оказание военной помощи на период до 19 мая остается еще 100 млн долларов США, которые еще не были распределены на конкретные задачи.

В четверг сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против одобрения в ускоренном порядке пакета помощи Украине на сумму почти в 40 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ: Pentaqon Ukraynaya silah tədarükünü dayandıra bilər

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