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Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год

Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год Министерство обороны США сможет потратить 100 млн долларов на оборонные проекты до окончательного утверждения законодателями военного финансирования на 2024 год.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 15:27
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год

Министерство обороны США сможет потратить 100 млн долларов на оборонные проекты до окончательного утверждения законодателями военного финансирования на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Defense News.

Проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября) позволит оборонному ведомству начать работу над некоторыми военными программами без формального одобрения Конгресса. Однако подразделениям Пентагона, отвечающим за реализацию того или иного проекта, нужно будет предоставить министру обороны обоснование, почему работу над этими программами стоит начать немедленно, не дожидаясь согласования бюджета, каким потребностям национальной безопасности они отвечают и какова их стоимость.

Ранее, сообщает издание, с подобной инициативой выступал министр ВВС США Фрэнк Кендалл, однако он предлагал выделить $300 млн на эти цели. Министр подчеркивал, что США "уступают Китаю" время, потраченное на согласование бюджета.

К числу проектов, которые могут быть профинансированы из 100 млн долларов, относится модернизация истребителей F-16, заявил в сентябре в интервью Defense News помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и материально-техническому обеспечению Эндрю Хантер. Это позволит оснастить шесть самолетов автономными ПО и начать эксперименты над созданием беспилотных истребителей.

Проект оборонного бюджета США на 2024 год был согласован комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса на прошлой неделе. Объем оборонного бюджета составит рекордные 886 млрд долларов, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году.

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Версия на английском языке Pentagon to spend $100M before military budget for 2024 approved

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