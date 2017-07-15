Пентагон: Решение купить российские системы С-400 - суверенное право Турции

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал как суверенное право Турции решение Анкары приобрести системы ПРО/ПВО у России, а не у союзников по НАТО, передает Report со ссылкой на ТАСС.

У шефа Пентагона на состоявшейся в пятницу встрече с журналистами поинтересовались, одобряет ли он указанный шаг Турции, которая, как сообщило информационное агентство Bloomberg, приняла решение закупить у России зенитные ракетные системы С-400. "Это суверенное решение, вот и все", - ответил Д.Мэттис.

Вместе глава Пентагона указал, что комплексы С-400 не являются совместимыми с военной техникой Североатлантического альянса, участником которого является Турция.

"Проблема в том, как обеспечить оперативную совместимость системы НАТО с российской. Они никогда не будут оперативно совместимыми", - сказал руководитель американского военного ведомства.

В связи с этим он призвал дождаться дальнейшего развития событий, посмотреть, действительно ли сделка будет заключена и реализована.

"Действительно ли они (турки - ред.) будут ее использовать? Будут ли они использовать ее только в одном районе?" - отметил министр.

Наряду с этим глава Пентагона заявил, что дипломатический кризис в Персидском заливе никак не отразился на крупнейшей базе ВВС США на Ближнем Востоке, расположенной в Катаре, и Вашингтон не видит необходимости искать замену данному объекту.

Согласно изложенной Мэттисом информации, военно-воздушная база Аль-Удейд, расположенная близ катарской столицы Дохи, "продолжает функционировать круглосуточно, припасы доставляются", никакого "воздействия кризиса не было".

"Нет необходимости искать альтернативы", - отметил руководитель американского военного ведомства.