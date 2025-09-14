Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) объявило о запуске программы Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC), направленной на создание модифицированных человеческих эритроцитов с помощью синтетической биологии.

Как передает Report, об этом пишет Defence Blog.

Цель программы – создание эритроцитов со встроенными биологическими схемами, способными выявлять физиологические сигналы, принимать решения и реагировать на них. Такие клетки, названные "умными красными кровяными клетками", планируется использовать для поддержания жизненных функций в сложных условиях и повышения шансов на выживание при травмах благодаря регуляции физиологических процессов и содействию свертыванию крови.

По данным DARPA, в клетки будут интегрировать синтетические биологические схемы с тремя основными функциями: выявление биомаркеров, принятие решений и высвобождение молекул, влияющих на метаболические или физиологические состояния. Первоначальные исследования сосредоточатся на поддержании физической работоспособности и усилении гемостаза. В перспективе рассматриваются возможности терморегуляции, универсальной совместимости крови и адаптации к высокогорью.

Программа рассчитана на 36 месяцев и поделена на два этапа по 18 месяцев. На первом этапе команды должны доказать возможность интеграции синтетических схем при дифференциации стволовых клеток и сохранении их функций в зрелых эритроцитах без ядра. Второй этап предполагает усовершенствование систем, проверку их эффективности и проведение демонстрации в реальных условиях.

Проект Smart-RBC находится на начальном этапе реализации, однако уже свидетельствует об усилении финансирования Пентагоном направления синтетической биологии как инструмента обороны, ориентированного на улучшение показателей выживания, выносливости и способности приспосабливаться к сложным и опасным условиям.