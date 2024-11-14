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Пентагон потратил 1 млрд долларов на военную промышленность США

Пентагон потратил 1 млрд долларов на военную промышленность США Пентагон использовал около 1,05 млрд долларов из бюджета на оказание финансовой помощи военной промышленности США.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 14:30
Пентагон потратил 1 млрд долларов на военную промышленность США

Пентагон использовал около 1,05 млрд долларов из бюджета на оказание финансовой помощи военной промышленности США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Breaking Defence.

"В конце концов, у нас было чуть больше миллиарда долларов от налогоплательщиков. Поэтому мы попросили Сухопутные войска, ВМС и ВВС, у которых находится большая часть контрактов [военной промышленности], определить, какие проекты представляют наибольшие проблемы", - сообщил порталу замминистра обороны по финансам Майк Маккорд.

По информации портала, всего Пентагон потратил 1,05 млрд долларов на поддержание реализации 68 военно-промышленных проектов, деньги были выделены Конгрессом США. Наибольшая сумма в размере 310 млн долларов была вложена в строительство фрегатов класса Constellation. Также Пентагон субсидировал 154,4 млн долларов в производство нового истребителя F-15EX компании Boeing. Более 107 млн долларов было выделено на устранения дефицитов плавучих экспедиционных морских баз ESB-7 и ESB-8.

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