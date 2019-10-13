Пентагон объявил о выводе еще тысячи военных из Сирии из-за операции Анкары

США начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и на запад.

Как сообщает Report, об этом заявил американский министр обороны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS.

"За последние сутки мы узнали, что [Турция], вероятно, намерена расширить наступление еще дальше на юг по сравнению с тем, что изначально планировалось, а также на запад", - сказал он.

"Мы также узнали за последние сутки, что "Силы демократической Сирии" (СДС) стремятся, скажем так, заключить соглашение с сирийцами и россиянами, чтобы начать контрнаступление против Турции на севере", - добавил Эспер.

В связи с этим, по его словам, американские силы в Сирии оказались "зажаты между двумя враждебными наступающими армиями". "По этой причине я поговорил с президентом вчера вечером, и он дал указание, чтобы мы начали заблаговременный вывод войск с севера Сирии", - сообщил глава Пентагона.

По его словам, речь идет о примерно 1 тыс. американских военнослужащих, остающихся в регионе.