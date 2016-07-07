​Пентагон: нефтегазовые доходы ИГ уменьшились примерно до $15 млн в месяц

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Командование коалиции во главе с США, сражающейся против экстремистской группировки "Исламское государство"(ИГ) в Ираке и Сирии, считает, что доходы ИГ от незаконных операций с нефтью и газом за последнее время уменьшились наполовину - примерно до $15 млн в месяц.

Как передает Report, об этом представитель командования коалиции полковник Кристофер Гарвер сообщил на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне, проводившемся в режиме телеконференции.

Гарвер сказал, что должен внести поправку в собственные оценки, которые он давал на прошлой неделе. Тогда называлась цифра в $300 млн в месяц. Теперь полковник сказал, что правильная цифра, которую следовало назвать, на порядок ниже - $30 млн в месяц. К тому же, по его словам, в результате операции Tidal wave-2 которую проводят США и их партнеры, "эта сумма сокращена примерно вдвое - до $15 млн в месяц".

Представитель коалиции заявил, что в рамках указанной операции по нефтегазовым объектам под контролем ИГ нанесено 193 воздушных удара. Последний такой налет был произведен в День независимости США - 4 июля. Всего, по словам Гарвера, с сентября 2014 года коалиция нанесла 303 удара по нефтегазовым объектам, контролируемым ИГ.