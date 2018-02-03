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    Пентагон назвал отсутствие мировых войн заслугой США

    США внесли значительный вклад в сдерживание ядерной и неядерной агрессии

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Длительное отсутствие военных конфликтов мирового масштаба является заслугой США. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в опубликованной Пентагоном ядерной доктрине.

    "В течение первой половины XX века, до начала реализации американскими властями доктрины ядерного сдерживания, от 80 до 100 млн человек погибли во всем мире в результате Первой и Второй мировых войн, в среднем по 30 тыс. человек в день", - говорится в тексте.

    Отмечается, что США внесли "значительный вклад в сдерживание ядерной и неядерной агрессии".

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