Пентагон назвал отсутствие мировых войн заслугой США

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Длительное отсутствие военных конфликтов мирового масштаба является заслугой США.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в опубликованной Пентагоном ядерной доктрине.

"В течение первой половины XX века, до начала реализации американскими властями доктрины ядерного сдерживания, от 80 до 100 млн человек погибли во всем мире в результате Первой и Второй мировых войн, в среднем по 30 тыс. человек в день", - говорится в тексте.

Отмечается, что США внесли "значительный вклад в сдерживание ядерной и неядерной агрессии".