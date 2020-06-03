Пентагон направил военных в район Вашингтона на фоне протестов

Пентагон перебросил около 1,6 тыс. военнослужащих в окрестности столицы США в связи с беспорядками, начавшимися после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Джонатана Хоффмана.

"Солдаты регулярных войск размещены на военных базах в вашингтонской агломерации, но не в самом Вашингтоне", - приводит агентство слова Хоффмана. Представитель Пентагона отметил, что военные находятся "в состоянии повышенной готовности", но не помогают гражданским властям в их действиях.

Отметим, что во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе Флойда проходят массовые протесты и беспорядки. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.