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Пентагон будет использовать ИИ для обнаружения военных спутников

Пентагон будет использовать ИИ для обнаружения военных спутников Управление перспективных исследований и разработок DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Минобороны США заключило контракт с компанией Slingshot Aerospace на приобретение систем искусственного интеллекта (ИИ), способных обнаруживать на орбите
Другие страны
5 июня 2024 г. 19:08
Пентагон будет использовать ИИ для обнаружения военных спутников

Управление перспективных исследований и разработок DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Минобороны США заключило контракт с компанией Slingshot Aerospace на приобретение систем искусственного интеллекта (ИИ), способных обнаруживать на орбите Земли военные спутники.

Как передает Report, об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на директора компании по вопросам информации и ИИ Дилана Кеслера.

По его словам, система, получившая название Agatha, способна на основе анализа траектории движения космических аппаратов выделять среди них те, которые используются в военных целях, в том числе для ведения разведки.

Кеслер утверждает, что благодарю этому методу удалось установить, что российский спутник "Луч" в 2015 году целенаправленно приблизился к американским спутникам Intelsat для перехвата информации.

Кеслер добавил, что Пентагон обеспокоен увеличением спутниковых группировок РФ и КНР, так как некоторые из входящих в них космических аппаратов могут нести военное оборудование.

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