Пентагон: Боевики ИГ в Мосуле могут использовать гражданское население в качестве живого щита

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Пентагоне опасаются, что боевики «Исламского государства» в иракском городе Мосул могут использовать местное гражданское население в качестве «живого щита».

Как передает Report, со ссылкой на DW, об этом заметил представитель министерства обороны США Джефф Дэвис.

По словам Дэвиса ИГ в течение нескольких недель перед началом военной операции иракской армии и международной коалиции не давало жителям покинуть Мосул. В городе, по оценкам, находятся около 1,5 миллиона человек.

Людей удерживают в городе против их воли и, скорее всего, используют в качестве «живого щита». Он также отметил, что после начала операции по освобождению города от ИГ ничего не изменилось: нет сведений о том, что жители покидают Мосул или пытаются бежать.

Американские военные также подозревают боевиков ИГ в использовании химического оружия. По словам представителя армии США, военные собирают в окрестностях Мосула осколки снарядов, использованных ИГ, для поиска следов отравляющих химических элементов.