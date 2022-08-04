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Пелоси посетит демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореями

Пелоси посетит демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореями Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе между Южной Кореей и КНДР.
Другие страны
4 августа 2022 г. 08:54
Пелоси посетит демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореями

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе между Южной Кореей и КНДР.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, Пелоси может стать самой высокопоставленной представительницей США, посетившей ДМЗ после Дональда Трампа, который в качестве президента США посетил демилитаризованную зону в 2019 году для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В тот же день Пелоси встретится со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи Ким Джин Пё и другими высокопоставленными членами парламента для переговоров по вопросам региональной безопасности, экономического сотрудничества и климата.

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