Пелоси хочет стать послом США в Италии в случае успеха республиканцев на выборах

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси планирует стать послом США в Италии в том случае, если Республиканская партия сможет получить большинство мест в палате по результатам промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси планирует стать послом США в Италии в том случае, если Республиканская партия сможет получить большинство мест в палате по результатам промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их словам, Пелоси хочет, чтобы президент США Джо Байден выдвинул ее на этот высокий дипломатический пост. Американский лидер в свою очередь специально "держит" место для Пелоси с момента своего вступления в должность. С января 2021 года Соединенные Штаты в Италии представляют временно поверенные в дела.

Сенат пока утвердил только 101 кандидатуру на пост посла, предложенную Байденом. При этом американский президент "не спешит" назначить послов в нескольких странах, включая Италию, отмечает телеканал.

Как указывает Fox News, президенты США обычно оставляют вакантными посольские посты в самых "желанных точках" для людей, которые помогли им добиться государственной власти, например для политиков и доноров.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.