О нас

Пелоси хочет стать послом США в Италии в случае успеха республиканцев на выборах

Пелоси хочет стать послом США в Италии в случае успеха республиканцев на выборах Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси планирует стать послом США в Италии в том случае, если Республиканская партия сможет получить большинство мест в палате по результатам промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 17:43
Пелоси хочет стать послом США в Италии в случае успеха республиканцев на выборах

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси планирует стать послом США в Италии в том случае, если Республиканская партия сможет получить большинство мест в палате по результатам промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их словам, Пелоси хочет, чтобы президент США Джо Байден выдвинул ее на этот высокий дипломатический пост. Американский лидер в свою очередь специально "держит" место для Пелоси с момента своего вступления в должность. С января 2021 года Соединенные Штаты в Италии представляют временно поверенные в дела.

Сенат пока утвердил только 101 кандидатуру на пост посла, предложенную Байденом. При этом американский президент "не спешит" назначить послов в нескольких странах, включая Италию, отмечает телеканал.

Как указывает Fox News, президенты США обычно оставляют вакантными посольские посты в самых "желанных точках" для людей, которые помогли им добиться государственной власти, например для политиков и доноров.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ЕК утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ
ЕК утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ
6 сентября 2022 г. 17:21
Глава МИД Германии: Европа не снимет санкции в обмен на российский газ
Глава МИД Германии: Европа не снимет санкции в обмен на российский газ
6 сентября 2022 г. 17:08
Делегация французских сенаторов 7 сентября прибудет на Тайвань
Делегация французских сенаторов 7 сентября прибудет на Тайвань
6 сентября 2022 г. 16:51
Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами
Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами
6 сентября 2022 г. 16:36
ВС США перебросили более 20 единиц военной техники из Сирии в Ирак
ВС США перебросили более 20 единиц военной техники из Сирии в Ирак
6 сентября 2022 г. 16:27
Лиз Трасс официально вступила в должность премьера Великобритании
Лиз Трасс официально вступила в должность премьера Великобритании
6 сентября 2022 г. 15:45
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29
Новый премьер Великобритании готовит пакет помощи для местного бизнеса
Новый премьер Великобритании готовит пакет помощи для местного бизнеса
6 сентября 2022 г. 14:05
В результате супертайфуна Хиннамнор в Южной Корее погибли два человека
В результате супертайфуна "Хиннамнор" в Южной Корее погибли два человека
6 сентября 2022 г. 13:13
Глава Израиля призвал мировое сообщество не дать Ирану получить ядерное оружие
Глава Израиля призвал мировое сообщество не дать Ирану получить ядерное оружие
6 сентября 2022 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi