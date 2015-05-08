​Пеле перенес очередную операцию

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Король футбола" бразилец Пеле был прооперирован в Сан-Паулу по поводу гиперплазии предстательной железы, сообщает Globo Esporte.

Издание отмечает, что операция была сделана в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Операция была необходима 74-летнему Пеле, так как повышался риск инфекционного заболевания мочевыводящих путей.

Пеле пока остается в больнице, дата выписки не объявлена.

В конце прошлого года знаменитый футболист проходил курс гемодиализа, но впоследствии врачи отменили его.