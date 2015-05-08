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    ​Пеле перенес очередную операцию

    Операция была сделана в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Король футбола" бразилец Пеле был прооперирован в Сан-Паулу по поводу гиперплазии предстательной железы, сообщает Globo Esporte.

    Издание отмечает, что операция была сделана в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Операция была необходима 74-летнему Пеле, так как повышался риск инфекционного заболевания мочевыводящих путей.

    Пеле пока остается в больнице, дата выписки не объявлена.

    В конце прошлого года знаменитый футболист проходил курс гемодиализа, но впоследствии врачи отменили его.

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