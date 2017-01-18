Пекин выступил против участия представителей администрации Тайваня на инаугурации Трампа

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Китай выступает против участия представителей администрации Тайваня в церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Мы против, чтобы администрация Тайваня посылала представителей для участия в церемонии инаугурации. Китай призывает США не поддерживать официальных контактов с Тайванем и не позволить представителям администрации (острова) посетить инаугурацию", - заявила дипломат.

Хуа Чуньин также заявила, что посол КНР в США Цуй Тянькай намерен принять участие в церемонии инаугурации.

Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января. Как ранее сообщили в штабе избранного президента Дональда Трампа, торжества начнутся заранее. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации.

В день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране. Затем пройдет парад по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.