Пекин сообщает о планомерной реализации политики, дающей право на рождение второго ребенка

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Политика, дающая право гражданам Китая на второго ребенка, реализуется согласно плану.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил зампредседателя Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ван Пэйань.

Он сказал, что с начала реализации политики и до конца 2016 года в стране родились 18,46 миллиона детей.

При этом Ван Пэйань отметил, что при реализации политики существуют трудности. По словам Ван Пэйаня, некоторые женщины заявляют, что после рождения ребенка испытывают трудности с возвращением на работу, что сказывается на желании заводить второго ребенка. Он сообщил, что на реализацию политики также влияет некоторый недостаток средств дошкольных учреждений для детей, особенно в возрасте до трех лет.

Напомним, с 1970-х годов в Китае реализуется программа "одна семья-один ребенок" для контроля постоянно растущего населения страны, что привело в дальнейшем к гендерному дисбалансу.