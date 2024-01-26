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Пекин подтвердил предстоящую встречу Ван И и Салливана

Пекин подтвердил предстоящую встречу Ван И и Салливана Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Таиланд и проведет там новый раунд встреч с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Другие страны
26 января 2024 г. 09:30
Пекин подтвердил предстоящую встречу Ван И и Салливана

Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Таиланд и проведет там новый раунд встреч с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, Ван И посетит Таиланд с 26 по 29 января. "После достижения соглашения между Китаем и Соединенными Штатами Ван И проведет новый раунд встреч с Салливаном, помощником президента США по национальной безопасности, в Бангкоке", - отмечается в сообщении Ван Вэньбиня на сайте МИД КНР.

Ранее предстоящую встречу Ван И и Салливана подтвердил Белый дом. По его информации, они встретятся в Таиланде 26-27 января. До этого о визите сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники.

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