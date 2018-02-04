Пекин назвал абсурдом заявление США о ядерном потенциале КНР

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Пекин выступил против "абсурдных" предположений США, которые в ядерной доктрине заявили об угрозе китайского ядерного потенциала.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Китая.

"Предположения США о планах развития КНР носят абсурдный характер. В доктрине преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого",- говорится в заявлении.

Подчеркивается, что «Китай твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера государственной политики», согласно которому Пекин ни при каких условиях не применит ядерное оружие первым.