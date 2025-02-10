Пекин готов обсудить будущее Далай-ламы на определенных условиях

Китай надеется, что Далай-лама сможет "вернуться на правильный путь", и готов обсуждать его будущее при соблюдении определенных условий.

Китай надеется, что Далай-лама сможет "вернуться на правильный путь", и готов обсуждать его будущее при соблюдении определенных условий.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции заявил, что Пекин открыт для переговоров о будущем Далай-ламы, если тот открыто признает, что Тибет и Тайвань являются неотъемлемыми частями Китая, единственным законным правительством которого является правительство КНР.

Однако заместитель спикера "тибетского парламента в изгнании" Долма Церинг Тейкханг отвергла предварительные условия.

"Его Святейшество не может лгать, этого не произойдет", — сказала она из индийского города Дхарамсала в Гималаях, где также проживает Далай-лама.

Лидер тибетского буддизма, которому в июле исполнится 90 лет, бежал из Тибета в Индию в 1959 году после неудавшегося восстания против китайского правления, но ранее выражал желание вернуться на родину при жизни.

В 2011 году Далай-лама ушел в отставку с поста политического лидера тибетского правительства в изгнании, которое Пекин не признает. Официальные переговоры с его представителями с тех пор зашли в тупик, однако Тейкханг отметила, что тайные обсуждения продолжаются, отказавшись раскрыть детали.