Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

Генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров впервые высказался относительно своего задержания во Франции.
Как передает Report, об этом основатель мессенджера сообщил в своем Telegram-канале.
Он выразил благодарность всем, кто оказывал ему поддержку и проявлял заботу. Дуров рассказал, что его допрашивала полиция в течение четырёх дней после прибытия в Париж. Ему сообщили о возможной личной ответственности за неправильное использование Telegram другими пользователями, так как французские власти не получили ответов от компании.
Дуров отметил несколько моментов, отметив, что такие утверждения его "удивили". Во-первых, у Telegram есть официальный представитель в Европейском Союзе, который принимает и отвечает на запросы из этого региона. Контактные данные этого представителя легко доступны для любого, кто ищет информацию о взаимодействии с правоохранительными органами.
Во-вторых, французские власти могли обратиться к нему напрямую за помощью, учитывая, что он часто бывал во французском консульстве в Дубае и даже помогал им наладить горячую линию для борьбы с терроризмом во Франции.
Третьим моментом стал вопрос относительно практики обращения с интернет-сервисами. Как подчеркнул Дуров, если страну не устраивает работа онлайн-сервиса, более привычным путем является подача иска против него. Он считает, что привлекать генерального директора к ответственности за действия третьих лиц на платформе — это неудачный подход, который может испугать будущих инноваторов от создания новых технологий.
Дуров признал, что достижение баланса между конфиденциальностью и безопасностью является сложной задачей. Необходимо согласовать законодательство о защите данных с требованиями правоохранительных органов, а также учитывать местные и европейские законы. Он подчеркнул важность согласованности процессов на глобальном уровне и защиту от злоупотреблений в странах с низким уровнем верховенства закона. Telegram стремится взаимодействовать с регулирующими органами для нахождения оптимального баланса и всегда открыт для диалога по этим вопросам.
Однако, по словам Дурова, иногда компании не удается достигнуть соглашения с национальными регуляторами. В таких случаях Telegram готов отказаться от работы в стране. По его словам, основным мотивом компании является защита прав человека, а не стремление к прибыли.
Дуров также признал, что существующие недостатки в работе платформы требуют внимания. Несмотря на это, утверждения о том, что Telegram — это "анархический уголок", не соответствуют действительности. Он напомнил, что ежедневно удаляются миллионы вредоносных сообщений и каналов, а также ведется работа по обеспечению прозрачности через регулярные отчеты и оперативные линии связи с НПО.
Он отметил, что рост числа пользователей до 950 миллионов привел к проблемам злоупотребления платформой. Поэтому он поставил перед собой задачу значительно улучшить ситуацию и вскоре планирует сообщить о ходе этой работы.