Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

Генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров впервые высказался относительно своего задержания во Франции.

Генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров впервые высказался относительно своего задержания во Франции.

Как передает Report, об этом основатель мессенджера сообщил в своем Telegram-канале.

Он выразил благодарность всем, кто оказывал ему поддержку и проявлял заботу. Дуров рассказал, что его допрашивала полиция в течение четырёх дней после прибытия в Париж. Ему сообщили о возможной личной ответственности за неправильное использование Telegram другими пользователями, так как французские власти не получили ответов от компании.

Дуров отметил несколько моментов, отметив, что такие утверждения его "удивили". Во-первых, у Telegram есть официальный представитель в Европейском Союзе, который принимает и отвечает на запросы из этого региона. Контактные данные этого представителя легко доступны для любого, кто ищет информацию о взаимодействии с правоохранительными органами.

Во-вторых, французские власти могли обратиться к нему напрямую за помощью, учитывая, что он часто бывал во французском консульстве в Дубае и даже помогал им наладить горячую линию для борьбы с терроризмом во Франции.

Третьим моментом стал вопрос относительно практики обращения с интернет-сервисами. Как подчеркнул Дуров, если страну не устраивает работа онлайн-сервиса, более привычным путем является подача иска против него. Он считает, что привлекать генерального директора к ответственности за действия третьих лиц на платформе — это неудачный подход, который может испугать будущих инноваторов от создания новых технологий.

Дуров признал, что достижение баланса между конфиденциальностью и безопасностью является сложной задачей. Необходимо согласовать законодательство о защите данных с требованиями правоохранительных органов, а также учитывать местные и европейские законы. Он подчеркнул важность согласованности процессов на глобальном уровне и защиту от злоупотреблений в странах с низким уровнем верховенства закона. Telegram стремится взаимодействовать с регулирующими органами для нахождения оптимального баланса и всегда открыт для диалога по этим вопросам.

Однако, по словам Дурова, иногда компании не удается достигнуть соглашения с национальными регуляторами. В таких случаях Telegram готов отказаться от работы в стране. По его словам, основным мотивом компании является защита прав человека, а не стремление к прибыли.

Дуров также признал, что существующие недостатки в работе платформы требуют внимания. Несмотря на это, утверждения о том, что Telegram — это "анархический уголок", не соответствуют действительности. Он напомнил, что ежедневно удаляются миллионы вредоносных сообщений и каналов, а также ведется работа по обеспечению прозрачности через регулярные отчеты и оперативные линии связи с НПО.

Он отметил, что рост числа пользователей до 950 миллионов привел к проблемам злоупотребления платформой. Поэтому он поставил перед собой задачу значительно улучшить ситуацию и вскоре планирует сообщить о ходе этой работы.