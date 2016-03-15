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    ​Пассажирский поезд сошел с рельсов в США, ранены 32 человек - ВИДЕО

    Инцидент произошел в сельской местности Канзаса

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В понедельник, 14 марта, после полуночи в штате Канзас (США) сошел с рельсов поезд Национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak, следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, травмы различной степени тяжести получили 32 человека.

    В компании сообщили, что инцидент произошел в сельской местности Канзаса в 32 км от города Додж-Сити. Пять из 29 автомобилей пассажиров вылетели на пути.

    В больницы Джодж-Сити, а также Гарден-Сити отправили 32 человек. К обеду 29 из них выписали. "Сообщается о том, что нет никаких угрожающих жизни травм", — отметил пресс-секретарь компании Крейг Шульц.

    Оставшиеся 99 пассажиров и 14 сотрудников были доставлены на базу отдыха в Кимарроне, где Красный Крест и другие гуманитарные организации оказывали им помощь. Amtrack сообщила, что работает над тем, чтобы найти альтернативный транспорт для пассажиров.

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