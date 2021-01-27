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ПАСЕ приняла резолюцию о вакцинации против коронавируса

ПАСЕ приняла резолюцию о вакцинации против коронавируса Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Вакцинация против COVID-19: этические, правовые и практические соображения"
Другие страны
27 января 2021 г. 16:22
ПАСЕ приняла резолюцию о вакцинации против коронавируса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Вакцинация против COVID-19: этические, правовые и практические соображения".

Как сообщает французское бюро Report, в документе затронута решающая роль вакцинации для устранения пандемии, подчеркнута важность ее принятия населением для ее эффективности.

Таким образом, ПАСЕ призвала страны-члены принять соответствующие меры и обеспечить вакцинацию населения.

В резолюции также была подчеркнута важность справедливого использования вакцинации среди населения. Подчеркнута важность вакцинации в первую очередь пожилых и больных людей, а затем и молодого, здорового населения.

В то же время в документе отмечается вопрос о равном распределении вакцины между богатыми и бедными странами.

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