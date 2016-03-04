​Паром с десятками пассажиров затонул в Индонезии

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Паром, на борту которого находились десятки пассажиров и членов экипажа, затонул сегодня в проливе между островами Ява и Бали в Индонезии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Точное число людей, находившихся на пароме, неизвестно. Согласно судовому манифесту, на борту затонувшего судна находились 51 человек, включая 14 членов экипажа. Однако не исключено, что реальное их число было больше, так как паромы в Индонезии часто перевозят неучтенных пассажиров.

Согласно предварительным данным, распространенным индонезийскими ведомствами, число спасенных составляет от 41 до 71 человека. В то же время телеканал TVOne сообщил, что пропавшими без вести числятся, по крайней мере, 10 человек.