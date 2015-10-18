Парламентские выборы в Швейцарии сулят победу сторонникам ограничения иммиграции

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Граждане Швейцарии изберут в воскресенье депутатов двух палат Федерального собрания (парламента) - Национального совета, насчитывающего 200 мест, и Совета кантонов, в котором 46 мест.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что согласно опросам общественного мнения, ожидается небольшое усиление правых партий за счет центристов, которое, однако, не приведет к серьезным сдвигам в расстановке политических сил и изменению внутренней и внешней политики.

За депутатские мандаты борется рекордное в истории страны число кандидатов - 3 тыс. 802. Кому из них быть избранным - решат граждане, достигшие 18 лет. Всего в стране избирательными правами пользуются 5,2 млн человек. Однако, как ожидается, менее 50% из них придут на участки для голосования. Причину этого эксперты объясняют "усталостью" населения от обилия голосований - каждый год в Швейцарии проводится, как правило, четыре общенациональных референдума, а также местные.

Национальный совет формируется на основе пропорциональной системы. Что касается Совета кантонов, то в большинстве субъектов федерации выборы проходят по мажоритарному принципу. Исключение составляют кантоны Юра и Невшатель. Каждый из 20 кантонов представлен в этой палате двумя депутатами, а каждый из шести полукантонов - одним депутатом.

Во время голосования граждане имеют право вычеркивать кандидатов из партийных списков и добавлять имена тех сограждан, которых они считают более предпочтительными, в том числе - баллотирующихся от других партий. Кроме того, каждый избиратель может составить свой собственный список из кандидатов разных партий. Подсчет голосов поэтому проводится в два этапа. Сначала считают голоса, поданные за партии, чтобы определить, сколько мест в парламенте они получили. А затем подсчитывают голоса, поданные за конкретных кандидатов, чтобы выяснить, кто из них прошел в парламент, а кто нет.