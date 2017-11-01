Парламентские выборы в Ираке пройдут 15 мая 2018 года

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака пройдут 15 мая 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник канцелярия премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади по результатам совещания кабинета министров.

Правительство распорядилось обеспечить необходимые условия безопасности для проведения выборов. Голосование будет электронным. Партии, имеющие собственные вооруженные формирования, к участию допущены не будут.