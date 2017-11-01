 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Парламентские выборы в Ираке пройдут 15 мая 2018 года

    Партии, имеющие собственные вооруженные формирования, к участию в выборах допущены не будут

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака пройдут 15 мая 2018 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник канцелярия премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади по результатам совещания кабинета министров.

    Правительство распорядилось обеспечить необходимые условия безопасности для проведения выборов. Голосование будет электронным. Партии, имеющие собственные вооруженные формирования, к участию допущены не будут.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi