Парламент Южной Кореи рассмотрит закон о расследовании против первой леди

Национальное собрание Республики Корея проведет голосование относительно законопроекта о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи перед голосованием об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Национальное собрание Республики Корея проведет голосование относительно законопроекта о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи перед голосованием об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Ранее стало известно, что оппозиционные партии планируют поставить вопрос о расследовании в отношении первой леди в тот же день, когда состоится голосование об импичменте.

26 ноября президент уже в третий раз наложил вето на законопроект о расследовании в отношении первой леди. Оппозиция подозревает Ким Гон Хи в причастности к махинациям с ценными бумагами и во вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов в депутаты. Для преодоления права вето президента оппозиции нужно получить 200 из 300 голосов депутатов. 108 мандатов Национального собрания контролирует президентская партия.