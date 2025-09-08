российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Парламент Румынии отклонил предложения оппозиции о вотуме недоверия кабмину

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 02:46
    Парламент Румынии отклонил предложения оппозиции о вотуме недоверия кабмину

    Парламент Румынии отклонил все четыре предложения о вотуме недоверия правительству, с которыми выступили оппозиционные партии "Альянс за объединение румын", "СОС Румыния" и Партия молодых людей.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство "Аджерпрес".

    Парламентарии обсудили каждое из предложений и проголосовали по каждому из них отдельно во время заседания, которое продолжалось семь часов. Ни одно из них не получило 233 голоса, необходимые для того, чтобы отправить правительство в отставку.

    Парламентарии партий правящей коалиции не голосовали, но находились в зале, чтобы обеспечить кворум.

    Эти предложения оппозиции должны были блокировать четыре блока правительственных мер жесткой экономии - реформу здравоохранения, реорганизацию ряда государственных учреждений, реформу государственных компаний и ряд средств повышения эффективности налогообложения. Все это часть второго из пяти пакетов мер по сокращению бюджетного дефицита, однако против одного из них - о пенсиях судей и прокуроров, а также сроках их выхода на пенсию - оппозиция возражений не имеет.

    вотум недоверия парламент голосование Румыния оппозиция

    Последние новости

    04:37

    Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

    Другие страны
    04:21

    В результате обрушения дома в Эрзуруме погибли трое, пострадали пять человек

    В регионе
    03:50

    Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Другие страны
    03:14

    Главный тренер сборной Казахстана подал в отставку

    Футбол
    02:46

    Парламент Румынии отклонил предложения оппозиции о вотуме недоверия кабмину

    Другие страны
    02:08

    Глава МВД Турции предостерег оппозицию от нарушения общественного порядка

    В регионе
    01:39

    ХАМАС выразил готовность немедленно сесть за стол переговоров по Газе

    Другие страны
    01:23

    Иран готов возобновить инспекции своих атомных объектов в обмен на снятие санкций

    В регионе
    00:56

    Последнее лунное затмение этого года завершилось - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    Лента новостей