Парламент Румынии отклонил предложения оппозиции о вотуме недоверия кабмину

Парламент Румынии отклонил все четыре предложения о вотуме недоверия правительству, с которыми выступили оппозиционные партии "Альянс за объединение румын", "СОС Румыния" и Партия молодых людей.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Аджерпрес".

Парламентарии обсудили каждое из предложений и проголосовали по каждому из них отдельно во время заседания, которое продолжалось семь часов. Ни одно из них не получило 233 голоса, необходимые для того, чтобы отправить правительство в отставку.

Парламентарии партий правящей коалиции не голосовали, но находились в зале, чтобы обеспечить кворум.

Эти предложения оппозиции должны были блокировать четыре блока правительственных мер жесткой экономии - реформу здравоохранения, реорганизацию ряда государственных учреждений, реформу государственных компаний и ряд средств повышения эффективности налогообложения. Все это часть второго из пяти пакетов мер по сокращению бюджетного дефицита, однако против одного из них - о пенсиях судей и прокуроров, а также сроках их выхода на пенсию - оппозиция возражений не имеет.