​Парламент Перу обсуждает возможность импичмента президента

Конгресс (однопалатный парламент) Перу в понедельник начал обсуждение предложения о начале процесса импичмента президента Мартина Вискарры, который ранее объявил о роспуске законодательного органа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Трансляция из зала парламента ведется на канале парламента на YouTube.

Предложение выдвинула Ени Вилькатома из партии "Народная сила", которой принадлежит 73 из 130 мест в парламенте. "В резолюции говорится, что Конгресс объявляет Мартина Вискарру морально неспособным занимать должность президента", - сказал председатель Конгресса Педро Олаэчеа.

Вискарра объявил о решении распустить Конгресс после того, как парламентарии отказались рассмотреть вопрос доверия Совету министров Перу до начала выбора членов Конституционного суда (КС).