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Парламент Пакистана прервал обсуждение вопроса по вотуму недоверия премьеру

Парламент Пакистана прервал обсуждение вопроса по вотуму недоверия премьеру Спикер Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсар прервал проходящее в субботу заседание, на котором рассматривается вопрос о вотуме недоверия действующему премьер-министру страны Имрану Хану.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 10:59
Парламент Пакистана прервал обсуждение вопроса по вотуму недоверия премьеру

Спикер Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсар прервал проходящее в субботу заседание, на котором рассматривается вопрос о вотуме недоверия действующему премьер-министру страны Имрану Хану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo.tv.

Заседание будет продолжено позднее в субботу.

Оппозиция Пакистана инициировала в начале марта попытку объявить вотум недоверия главе правительства, обвинив Хана в коррупции и неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране. Выступивший в субботу на заседании нижней палаты парламента лидер оппозиции Шахбаз Шариф заявил, что оппозиционные партии "сместят премьер-министра в соответствии с законной и конституционной процедурой".

В обращении к нации в пятницу Хан заявил, что в случае успеха голосования в Национальной ассамблее по вотуму недоверия к власти в стране придет "импортированное правительство", которое он никогда не признает. По его словам, переход власти должен быть осуществлен демократическим путем - через выборы.

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