Парламент Кипра легализовал однополые браки

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Кипра принял закон о легализации однополых браков. В случае если президент страны Никос Анастасиадис подпишет документ, однополые пары смогут оформить супружеские отношения, сообщает Report со ссылкой на Gay Star News.

По условиям нового законопроекта, супруги нетрадиционной ориентации не смогут усыновлять детей. В результате голосования 39 представителей парламента республики выступили за принятие законопроекта, 12 против и 3 политиков воздержались.

На сегодняшний день однополые браки регистрируются в 20 странах мира, нескольких штатах Мексики, на большей части территории Великобритании. Впервые они были легализованы в 2001 году в Нидерландах.