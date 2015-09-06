Парламент Британии в октябре решит вопрос о военной операции в Сирии

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) в начале октября рассмотрит предложение премьер-министра страны Дэвида Кэмерона о начале военной операции в Сирии против боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает газета Sunday Times.

По информации издания, данная мера нацелена на решение вопроса миграции сирийцев в страны Европы. "Мы должны победить преступные группировки, которые торгуют человеческим горем, рискуют жизнями людей и убивают их. Нужно разобраться с источниками проблемы — жестоким режимом Асада и террористами (ИГ)", — приводит газета слова канцлера Великобритании Джорджа Осборна.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс подчеркивал, что наносить авиаудары по террористам группировки "Исламское государство" в Ираке, но игнорировать их в Сирии "заведомо абсурдно".

Помимо спецопераций в Сирии, актуальной является проблема нелегальных перевозчиков мигрантов. Премьер-министр уже отдал приказ спецслужбам запустить спецоперацию против перевозчиков. Разведывательное бюро занимается сбором информации об организаторах перевозок мигрантов, а военные будут бороться с преступниками в Средиземном море.

Вероятно, что для оказания помощи беженцам и финансирования борьбы с перевозчиками Великобритании понадобится перераспределить бюджет. В частности, есть риск, что данные меры будут спонсироваться из денег, ранее предназначавшихся для борьбы с бедностью в Африке, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.