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    ​Париж протестует против увеличения рабочего времени

    Работать по воскресеньям и по ночам – это убийство!

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Париже состоялась демонстрация против закона, отменяющего обязательную 35-часовую рабочую неделю.

    Как передает Report, новый закон инициирован министром экономики Эммануэлем Макроном, и он позволит большинству магазинов работать по воскресеньям и после 21.00.

    Участники протестной акции скандировали лозунг: «Работать по воскресеньям и по ночам – это убийство» и «Работать в выходные? А спать когда?».

    Больше всего работники возмущены новыми условиями касательно работы по воскресеньям. Согласно французскому законодательству, ранее магазины имели право работать лишь 5 воскресных дней в году, теперь же это число выросло до 12 воскресений в год. Также протестующие опасаются возможных увольнений.

    Акция организована профсоюзами «Всеобщая конфедерация труда» и «Национальный союз автономных профсоюзов», а также партиями, входящими в коалицию «Левый фронт».

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