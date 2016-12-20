Папа римский выразил соболезнования в связи с убийством российского посла

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

От имени папы Римского государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес президента России Владимира Путина.

Франциск выразил глубокую скорбь в связи с жестоким нападением, совершенным в Анкаре и приведшим к смерти российского посла, и выразил соболезнования всем, кто оплакивает эту потерю, и прежде всего членам семьи Карлова. Понтифик заверил президента и весь народ Российской Федерации в своих молитвах и духовной солидарности.