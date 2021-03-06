Папа Римский совершил первый в истории визит в Ирак

Папа Римский Франциск более 24 часов находится в Ираке.

Папа Римский Франциск более 24 часов находится в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это первый в истории визит главы Римско-католической церкви в страну.

Понтифик также впервые встретился с духовным лидером преобладающих в стране шиитов Ирака - верховным аятоллой Али ас-Систани.

Два иерарха обсудили притеснения и дискриминацию в современном мире и важность диалога религий для их устранения. Али ас-Систани заверил понтифика в своей лояльности к христианам, подвергшимся гонениям и истреблению, особенно в три года бесчинства и зверств террористической организации "Исламское государство" на севере страны. По сравнению с началом 2000-х годов христианское население в Ираке сократилось на 80%. Одной из основных задач этого визита понтифика является как раз выражение поддержки и солидарности христианам, представленным многочисленными общинами - как католическими, так и православными.

Межрелигиозный диалог, крайне важный для понтификата Франциска, - также одна из главных задач нынешней поездки. Папа Римский возглавил межрелигиозную встречу в символическом месте - в районе исторического города Ур, где, по преданию, родился библейский пророк Авраам (у мусульман - пророк Ибрахим), которого считают духовным прародителем трех монотеистических религий: христианства, иудаизма и ислама.

В своем обращении Франциск говорил о недопустимости вражды и насилия во имя Бога, "самым большим оскорблением которого является ненависть к ближнему".